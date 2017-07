Una Voz en el Trabajo

Escrito por: Lucila Dominguez

Mi nombre es Lucila Dominguez, y soy miembro del Centro de Trabajadores Unidos en Lucha (CTUL), una organización que lucha por salarios justos y una voz en todos los trabajos. Formo parte de la mesa directiva de dicha organización. Por diez años trabajé en la limpieza. Siempre tuve problemas en los trabajos como robo de salario en un trabajo; cambiaba de trabajo y ahí tenía sobrecargo de trabajo; buscaba otro trabajo y ahí tenía despido injustificado. Así fui pensando, pensando que eso es lo que tengo que vivir.

Hasta que llegó el día que decidí ya no cambiar de trabajo, pero que tenía que buscar el cambio en los trabajos. Así fue como llegué a CTUL, donde aprendí como defender mis derechos. Igual como yo, todos los días llegan a CTUL trabajadores de diferentes industrias que viven diferentes injusticias y violaciones de sus derechos en sus trabajos.

Vimos que el problema en los trabajos es sistémico. Ya no podíamos seguir actuando como bomberos apagando incendio tras incendio; mas teníamos que buscar quien provoca los incendios y pararle de una vez. Por ejemplo, en la limpieza vimos que las corporaciones no contratan compañías de limpieza responsables. Ponen a competir muchas compañías de limpieza y contratan la compañía que cobre lo mas barato, sin importar que pase con los trabajadores. En este sistema, el trabajador no tiene voz acerca de las condiciones en el trabajo. Si se quejan de problemas uno por uno, les amenacen con correrlos. Si todos se quejan juntos, les dicen que la corporación que les contrata podría quitar el contrato y perderían sus trabajos como resultado. Mientras el trabajador no tenga voz en el trabajo para quejar y cambiar las condiciones, todos estos abusos van a seguir.

Asi fue como empezamos este programa de “ Defensores de Derechos”. El objetivo de este programa es que trabajadores aprendemos sobre los derechos laborales y sobre como organizarnos para defender nuestros derechos. A su vez, aprendemos a documentar lo que regularmente se vive en los trabajos, llenando encuestas en la comunidad para así analizar y buscar una solución que beneficie a cientos de trabajadores en las ciudades gemelas.

Los mismos trabajadores afectados tenemos que estar en la mesa de dialogo donde deciden el futuro de nuestros trabajos, sea por leyes al nivel local o nacional, o sea con las corporaciones que dictan las condiciones donde trabajamos. Por ejemplo, hay ley que dice que si el patrón roba, el trabajador puede poner una queja, pero no hay consecuencias grandes para el patrón – no hay un verdadero castigo. Esto quiere decir que el patrón puede estar robando las veces que quiera ya que no recibe castigo seria.

Del análisis que hicimos de las encuestas, vimos que casi 50% de trabajadores sufren robo de salario. También vimos que el 80% de trabajadores tienen que tener dos trabajos ya que el salario no alcanza para sobrevivir. Mientras el presidente de McDonald’s recibe mas que $3,500 por hora en compensación, la mayoría de los trabajadores de comida rápida reciben cerca del salario mínimo. En un día de trabajo, el presidente de McDonald’s gana mas de lo que muchos de los trabajadores ganan en todo un año! Porque ellos ganan mucho dinero? Ellos ganan esto por el esfuerzo de los trabajadores que nos estamos matando en el trabajo todos los días.

Ya llegó el momento de hacer valer la voz del trabajador y hacer el cambio en los trabajos, Ya es tiempo de dejar de depender de los patrones. Como vemos, el poder lo tenemos nosotros, los trabajadores, si alzamos nuestras voces.

Pueden leer una copia del nuevo reporte que los Defensores de Derechos de CTUL publicamos este mes aquí: www.ctul.net

Tambien, pueden asistir a una reunion de los Defensores para juntarse a la lucha, aprender de sus derechos en el trabajo, y como defender los derechos. Las reuniones son: Martes 5 de enero a las 10am y 6pm, y Martes 19 de enero a las 10am y 6am