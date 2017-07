Trump y Cruz se disputan Iowa en carrera hacia la Casa Blanca

El multimillonario Donald Trump y el senador por Texas Ted Cruz parten como favoritos en los caucus (asambleas electivas) republicanos de Iowa, que el próximo 1 de febrero darán el pistoletazo de salida a la carrera hacia la Casa Blanca, según una encuesta publicada este martes.

Donald Trump, con el 31% de intención de voto, y Ted Cruz, con el 29%, se encuentran a la cabeza, seguidos del senador por Florida Marco Rubio, que tiene un 13% de apoyos, según la encuesta de la Universidad de Quinnipiac.

Ninguno de los precandidos republicanos restantes logra superar el listón del 7% de intención de voto.

El 2% de los votantes registrados para participar en los caucus de Iowa están todavía indecisos. Y el 39% que se han decantado por un precandidato republicano aseguran que podrían cambiar de idea y votar a otro el próximo 1 de febrero.

El 24% de los votantes en Iowa tienen claro que no votarán por Donald Trump, la misma cantidad que no votará por el ex gobernador de Florida Jeb Bush. Sólo el 12% no votaría por Ted Cruz.

"A pesar del apoyo de (la ex gobernadora de Alaska) Sarah Palin a Donald Trump y las críticas del gobernador (de Iowa) Terry Branstad al senador Ted Cruz y a pesar - o debido a - las declaraciones de Cruz sobre 'los valores de Nueva York', los caucus republicanos de Iowa están demasiados reñidos para anticipar quien será el ganador", dijo Peter Brown, director adjunto de la encuesta de la Universidad de Quinnipiac.

Según Brown, una semana antes de los caucus de Iowa, "la cuestión es qué candidato tiene la mejor organización sobre el terreno", dado lo reñida que está la carrera.

Posibles escenarios

Cruz gana a Trump entre los votantes del Tea Party, entre los que se definen como muy conservadores y entre los blancos evangélicos.

Trump gana a Cruz entre los votantes que dicen ser "algo conservadores" y aquellos que dicen ser más moderados o liberales.

Trump y Cruz, que en los primeros meses de campaña habían evitado el choque frontal, han recrudecido en las últimas semanas sus ataques mutuos a medida que se acercan los caucus y primarias republicanas.

El magnate ha acusado a Cruz de ser un hipócrita en materia migratoria y el senador hispano ha dicho que Trump es un farsante porque no es un conservador evangélico de verdad.

Trump dijo que Cruz puede estar legalmente descalificado para ser presidente al haber nacido en Canadá.

Cruz señaló que Trump, al ser neoyorquino, es ajeno a los valores conservadores estadounidenses. Los "valores de Nueva York" que representa Trump son progresistas, favorables al matrimonio homosexual y al aborto, según el senador texano.

Para realizar esta encuesta, la Universidad de Quinnipiac entrevistó del 18 al 24 de enero a 651 personas que probablemente votarán en los caucus de Iowa, con un margen de error de 3,8 puntos porcentuales.

Fuente: DPA