JUNTOS PODEMOS PONER FIN A LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y A LA AGRESION SEXUA

MINNEAPOLIS, MN.-Varios medios de comunicación Hispanos de Minnesota colaboran ya con Casa de Esperanza en favor de un nuevo periodo de promoción de su renombrada y nacional campaña “Decimos NO MÁS”; una campaña que busca hacer llegar a las comunidades de habla Hispana información y recursos para aprender y erradicar el problema de Violencia Doméstica y a la Agresión Sexual, problemas que afectan a comunidades a nivel mundial y de cierto indice en nuestras comunidades Hispanas.

Un estudio de Casa de Esperanza en relación a este tema demostró datos significativos, destacando que:

Más de la mitad de los latin@s (56%) en los Estados Unidos conoce a una víctima de violencia doméstica

Casi dos tercios de mujeres latinas (62%) conocen a una víctima de violencia doméstica

Casi la mitad de los hombres latinos (49%) conocen a una víctima de violencia doméstica

Uno de cada cuatro latin@s (28%) conoce a alguien que ha sido una víctima de agresión sexual

Más de un tercio de mujeres latinas (35%) conocen a una víctima de agresión sexual Uno de cada cinco hombres latinos (21%) conoce a una víctima de agresión sexual

El estudio también reveló que los Latinos creen que la Violencia Doméstica y la Agresión Sexual son problemas mas graves en el resto de los Estados Unidos que en su propia comunidad.

<

Casa de Esperanza es una organización líder en el movimiento contra la violencia doméstica y un centro nacional para organizaciones que trabajan con latin@s en los Estados Unidos de Norteamérica. Localizada en St. Paul, Minnesota, tiene la misión de “Movilizar a las Latinas y a comunidades latinas a ponerle fin a la violencia doméstica.

La campaña “Decimos NO MÁS” es una iniciativa en colaboración entre Casa de Esperanza y la organización NO MORE. Más que una traducción al español de la campaña original NO MORE, “NO MÁS” es una campaña hermana desarrollada a partir de investigaciones originales y la contribución de jóvenes, madres y padres con la meta de encontrar soluciones a este problema que aqueja a muchas familias en los Estados Unidos y donde Minnesota no es la excepción.

Juntos podemos poner fin a la Violencia Doméstica y a la Agresión Sexual.”

¡Suma tu voz hoy mismo!

Haz la promesa de trabajar activa y colectivamente para erradicar la Violencia Doméstica y la Agresión Sexual. Visita www.decimosnomas.org para aprender más y empezar la conversación.